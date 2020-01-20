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Названа спеція для поліпшення пам'яті

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Розмарин - фото 1
Розмарин / apteka

Розмарин – відома ароматна спеція, якою приправляють м'ясо, рибу і випічку. За словами вчених, саме розмарин допомагає при хворобі Альцгеймера і слабоумстві.

Група дослідників під керівництвом Марка Мосса вивчила, як аромат ефірної олії рослини впливає на людський мозок. Вони прийшли до висновку, що вдихання аромату розмарину покращує когнітивну функцію мозку, особливо відновлює пам'ять.

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Вчені провели дослідження: дали подихати ефірними оліями розмарину, а потім пройти тести на перевірку пам'яті. Учасники експерименту показали кращі результати, ніж люди, які до тестування не вдихали аромат рослини. Друге дослідження продемонструвало, що стан тих, хто страждає від хвороби Альцгеймера і старечого недоумства значно покращився від процедури вдихання аромату розмарину.

Також у рослини є дезінфікуючі, антисептичні та протизапальні властивості. Кілька крапель олії з розмарину допомагають усувати біль і покращувати кровообіг.

Названа спеція для поліпшення пам'яті - фото 380944

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Джерело: apteka
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