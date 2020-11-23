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Названа рослина, що допомагає очистити кров від холестерину

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Артишок - фото 1
Артишок / glutenfreemama

Кожна людина з віком має стежити за рівнем свого холестерину в крові. Експерти розповіли, яка рослина допомагає знизити рівень поганого холестерину і тим самим мінімізувати ризик серцево-судинних захворювань.

Вчені розповіли, що ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) осідають на стінках судин і формують бляшки, які уповільнюють кровообіг і стають причиною серцевих проблем.

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Щоб цьому запобігти, експерти радять вживати екстракт листя артишоку. Дослідження довели, що в складі цієї рослини міститься багато вітамінів і антиоксидантів, які знижують рівень поганого холестерину. А калій, який міститься в рослині, допомагає нормалізувати тиск, серцебиття і в цілому запобігає захворюванням серця і судин.

Крім цього, артишок підтримує роботу печінки, покращує травлення і захищає клітини від шкідливої ​​дії вільних радикалів, тим самим захищаючи від розвитку серйозних хвороб. Також артишок займається регулюванням вироблення жовчі, допомагає організму перетравлювати білки і жири, знижує кількість газоутворювальних процесів, перешкоджає розвитку холециститу. Холестерин цей продукт також може вигнати з тіла.

Названа рослина, що допомагає очистити кров від холестерину - фото 436240

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Джерело: elementaree
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