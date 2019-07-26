Цей овоч допомагає знизити ризик розвитку інсульту

При відсутності протипоказань болгарський перець можна їсти щодня, адже цей овоч дуже корисний для здоров'я. Зокрема, він може допомогти знизити ризик розвитку інсульту. Читайте далі, які ще корисні властивості у цього продукту.

Зелений болгарський перець

Зелений перець – джерело вітаміну С

За вмістом вітаміну С цей перець поступається тільки шипшині й чорній смородині, а серед овочів за насиченістю цим вітаміном він є абсолютним чемпіоном. Крім того, у складі зеленого болгарського перцю є досить рідкісний вітамін Р, який допомагає засвоєнню аскорбінки та робить стінки судин еластичнішими, покращуючи їх очищення від холестеринових бляшок. Таким чином завдяки регулярному поїдання перцю ризик інсульту можна зменшити на цілих 46%. Також зелені плоди болгарського перцю багаті хлорогеновою кислотою, яка активізує виведення канцерогенів і токсинів.

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Червоний болгарський перець

Червоний перець багатий на антиоксиданти

Його плоди є джерелом антиоксиданту лікопену, який захищає клітини організму від руйнування окисними молекулами і швидкого старіння. Інша відмінна риса червоного болгарського перцю – його насиченість цинком, хімічним елементом, який важливий для нормалізації функцій головного мозку, статевої сфери. Ще у червоному болгарському перці багато бета-каротину, який перетворюється в організмі на вітамін А, необхідний для підтримки здоров'я органів зорової системи і надає профілактичну дію для запобігання розвитку ракових хвороб.

Жовтий болгарський перець

Жовтий перець багатий на калій

Містить велику кількість калію, необхідного для підтримки роботу головного мозку та серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату. Також постачає організм залізом, яке бере активну участь у виробництві гормонів щитоподібної залози, синтезі гемоглобіну, захист від інфекцій.

Кому не можна їсти болгарський перець. Попри користь, овоч протипоказаний при індивідуальній непереносимості, пов'язаній з появою різних алергічних реакцій. Також лікарі не рекомендують вживати в їжу болгарський перець при порушеннях у роботі серця, при наявності ішемічної хвороби та гіпертонії.

Захворювання печінки, нирок, виразкова хвороба шлунка, підвищена збудливість центральної нервової системи – все це також стани, при яких болгарського перцю не повинно бути в меню.

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