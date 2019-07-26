Ці продукти посилюють чоловічий оргазм

Іспанські вчені з'ясували, які продукти роблять чоловіків відмінними коханцями та підсилюють відчуття в сексі. Згідно з їхніми висновками, 60 грамів горіхів на день помітно покращують чоловіче здоров'я.

У попередніх працях стверджувалося, що деякі види горіхів покращують якість сперми. У новому дослідженні взяли участь 84 чоловіків. Усі вони дотримувалися дієти за західним зразком: в їх раціоні було багато жирних продуктів тваринного походження і помірна кількість фруктів і овочів.

І ще: Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт

Добровольців розділили на дві групи: перші харчувалися як завжди, другі регулярно вживали волоські горіхи, фундук і мигдаль – в сумі близько 60 грамів горіхів на день. Через 14 тижнів всім учасникам запропонували заповнити анкети, які стосувалися їх сексуального життя.

Як розповіли самі учасники, котрі вживали горіхи, вони почали отримувати більше задоволення від сексу, відчуття під час оргазму стали яскравішими.

Учені рекомендують з'їдати 60 грамів горіхів на день

Учені зробили попередній висновок (його ще варто перевірити в майбутніх дослідженнях): додавання горіхів у раціон підвищує лібідо та покращує ерекцію.

Читайте також: Зводимо її з розуму: 7 простих правил збудження