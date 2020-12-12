На дорогах України посилять швидкісний контроль: що важливо знати

В Україні до кінця року планують посилити швидкісний контроль на дорогах. На поліцейські автомобілі будуть встановлюватися спеціальні прилади вимірювання швидкості.

За словами голови Державного агентства інфраструктурних проєктів Кирила Хомякова, система автофіксації – це не тільки стаціонарні комплекси, а й пересувні. Тому найближчим часом буде запущений пілотний проєкт з фантомних автомобілів.

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Крім того, за словами Хомякова, відомство завершує роботу над синхронізацією різних реєстрів. Це дасть можливість уникнути ситуацій, коли водія неможливо притягнути до відповідальності через відсутність в загальній базі.

"Наприклад, була проблема з автомобілями на іноземних номерах. Їх не було в базах і не було кого притягати до відповідальності. Незабаром і їх будуть штрафувати, а разом з ними і військові автомобілі, і так далі. Додатково система буде приєднана до семи реєстрів", – розповів він.

Можливо, саме відсутністю синхронізації баз може пояснюватися цікавий факт: за весь час роботи камер жодна з 187 машин, що належать автобазі ВР, не отримала штраф за перевищення швидкісного режиму. Також посилять контроль за тверезістю водіїв. За словами голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, планується ввести так звані профілактичні вибіркові зупинки. Цей пункт вже пройшов комітет, хоча і викликав бурхливу дискусію. Ймовірно, це питання також викличе суперечливу реакцію і в залі ВР.

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