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Названа нова перевага середземноморської дієти
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Фахівці прийшли до висновку, що середземноморська дієта перешкоджає переїданню. До речі, вона ж визнана однією з найкращих у світі.
Дослідження проводили на невеликій вибірці всеїдних мавп, для яких склали дві дієти. Одна з характеристик була наближена до середземноморської, а інша до західної їжі.
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Під час дослідження примати могли їсти стільки, скільки забажають. Як виявилося, тварини на західній дієті їли набагато більше, ніж треба, і набирали вагу. Ті макаки, що дотримувалися середземноморської дієти, не їли всю доступну їм їжу, що сприяло підтриманню нормальної ваги.
"Ми виявили, що група на середземноморській дієті, насправді, споживала менше калорій, мала меншу масу тіла і менше жиру, ніж ті, хто отримував західну їжу", – зазначила одна з авторів дослідження Керол Шайвлі.
Середземноморська дієта визнана однією з кращих не лише для того, щоб схуднути в домашніх умовах. Вона відмінно підійде тим, хто хоче оздоровити організм, а не просто максимально швидко прибрати зайву вагу.
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