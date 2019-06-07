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Названа несподівана причина появи сексу
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Перші багатоклітинні істоти перейшли від безстатевого розмноження до сексу через поширення "заразних" форм раку. Такого висновку дійшли вчені з Франції.
За словами Фредеріка Томаса з університету Монпельє, багатоклітинні організми доволі швидко перейшли до статевого розмноження, обмінюючись генетичним матеріалом і комбінуючи його.
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Такий перехід був невигідний, оскільки тварини були змушені витрачати багато енергії і ресурсів на самців, які не здатні самостійно виробляти потомство.
Однак причиною такої зміни стала наявність всередині організмів заразних ракових клітин. Серед тих, хто розмножувався безстатевим шляхом, генетична різноманітність була низькою, що, в свою чергу, дозволяло раковим клітинам поширюватися по всій популяції. Саме статеве розмноження дозволяє двом особинам зробити потомство з "новим" геном, що захищає їх від вторгнення ракових клітин.
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