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Як батьківство змінює погляди чоловіків
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Виховання дочки допомагає чоловікам краще зрозуміти проблеми прекрасної статі і відмовитися від гендерних стереотипів.
Фахівці проаналізували думки 5 073 чоловіків і 6 322 жінок (середній вік яких 37 і 35 років відповідно) і прийшли до висновку, що виховання дівчаток знижує прояв сексизму. Респондентів регулярно анкетували з 1991 по 2012 рік.
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Дослідження показало, що в міру дорослішання дочки чоловіки поступово змінюють погляд на багато проблем і відмовляються від традиційного розподілу гендерних ролей. Так батьки дочок значно рідше повідомляли про те, що жінки повинні відмовитися від кар'єри, а чоловіки бути годувальниками сім'ї. Імовірність того, що чоловік буде дотримуватися консервативних поглядів по відношенню до жінок знизилася на 8% до моменту, коли дочка йшла в перший клас, і на 11% у момент переходу в середню школу. Також автори дослідження звернули увагу, що в сім'ях, де ростуть дівчатка, батьки рідше притримуються традиційного розподілу праці за ознакою статі.
Вплив народження дочки на ставлення матері до гендерних стереотипів був незначним, що підтверджує висновки попередніх досліджень про те, що дочки по-різному впливають на чоловіків і жінок.
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