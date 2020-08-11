Названа неочевидна небезпека улюбленого гарніру

Споживання рису може сприяти тривалому впливу миш'яку, що призводить до тисяч передчасних смертей на рік.

У порівнянні з іншими основними продуктами харчування, рис має тенденцію накопичувати неорганічний миш'як.

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У всьому світі понад три мільярди людей споживають рис в якості основного продукту харчування. За деякими оцінками, неорганічний миш'як в цьому продукті призводить до більш ніж 50 тисяч передчасних смертей на рік.

Учені проаналізували дані жителів Англії і Уельсу і виявили, що існує значний зв'язок між підвищеним рівнем смертності від серцево-судинних захворювань і споживанням неорганічного миш'яку, що міститься в рисі. Дослідження показало, що майже 25% споживачів рису в Англії і Уельсі можуть бути схильні до вищого ризику передчасної смерті через вплив неорганічного миш'яку.

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