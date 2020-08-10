Чорниця: користь і шкода смачної сезонної ягоди

Смачні ягоди чорниці додають в смузі, джеми, пироги і навіть включають до складу м'ясних страв. Чорницею можна смакувати і окремо, промивши ягоди. Читайте про корисні та шкідливі властивості чорниці!

Переоцінити корисні якості чорниці неможливо. Тут є безліч необхідних для здоров'я людини елементів:

вуглеводи;

білки;

клітковина;

калій;

магній;

фосфор;

вітаміни А, В1, B6, С, РР.

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Користь чорниці

Користь ягід чорниці:

Це чудова профілактика ракових пухлин. Антиоксиданти рослини на клітинному рівні впливають на недоброякісні пухлини, не даючи їм розвиватися. Використовується для профілактики простудних захворювань. Вітаміни, що входять до складу чорниці, зміцнюють імунітет.

Застосовується для лікування захворювань очей: кон'юнктивіти, зниження гостроти зору, погіршення темнової адаптації, відшарування сітківки. Хоча деякі лікарі стверджують, що на зір ягода не робить ніякого впливу, що це лише міф, який створений англійцями під час Другої світової війни.

Як зберігати чорниці

Сприяє поліпшенню обміну речовин, виводить з організму шлаки і солі металів. Дуже ефективна при хворобах нирок і сечового міхура. Часто показана при цукровому діабеті, тому що нормалізує кількість цукру в організмі. Відвар з ягід чорниці можна застосовувати для позбавлення від хронічних проносів. Також він дуже дієвий при фарингітах, ангінах і запальних процесах ротової порожнини. Сушені ягоди допомагають при циститах і діареях. Входить до складу деяких косметичних препаратів, сприяючи кращому зволоженню шкіри.

Шкода і протипоказання чорниці:

алергія на чорницю або вітамін С

сечокам'яна хвороба

захворювання підшлункової залози

підвищена кислотність

погане згортання крові

шкода чорниці проявляється при надмірному вживанні

для жінок чорниця у великих кількостях не рекомендована в період лактації і при вагітності

Шкода чорниць

Як правильно зберігати ягоди?

Найкраще їх вживати у свіжому вигляді. Однак в такому стані в холодильнику чорниця зберігатися більше 5 діб не може. Для більш тривалого зберігання ягоди піддаються обробці. Найчастіше чорницю:

сушать під променями сонця поміщають у вакуумну упаковку заморожують засипають цукровим піском і зберігають в закритому вигляді в холодильнику

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