Названа найстильніша зірка в Instagram: і це не Кім Кардашян

Найстильнішою і найбільш модною знаменитістю в Instagram модні експерти видання Daily Mail вважають Кейт Міддлтон.

Герцогиня Кембриджська удостоїлася цього звання після того, як з'явилася на публіці в чорних класичних брюках зі стрілками, світло-блакитному светрі, подовженому пальто в клітку і темних туфлях на підборах з гострим носиком.

І ще: 5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів

Свій образ дружина принца Вільяма доповнила шкіряним ременем, браслетом, сережками і підвіскою. Фахівці підрахували, що на свій лук герцогиня витратила приблизно 700 фунтів стерлінгів.

До речі, днями стало відомо, за що Кейт Міддлтон образилася на британську королеву Єлизавету ІІ. Виявилося, що мати дружини принца Гаррі Меган Маркл прийняли в сім'ї тепліше, ніж мати Міддлтон.

Це цікаво: Бездоганна Кейт Міддлтон засмутила королеву Єлизавету II своїм зовнішнім виглядом