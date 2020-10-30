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Холостячка Хелловін

Названа найстильніша зірка в Instagram: і це не Кім Кардашян

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Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон / gettyimages

Найстильнішою і найбільш модною знаменитістю в Instagram модні експерти видання Daily Mail вважають Кейт Міддлтон.

Герцогиня Кембриджська удостоїлася цього звання після того, як з'явилася на публіці в чорних класичних брюках зі стрілками, світло-блакитному светрі, подовженому пальто в клітку і темних туфлях на підборах з гострим носиком.

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Названа найстильніша зірка в Instagram: і це не Кім Кардашян - фото 432744

Свій образ дружина принца Вільяма доповнила шкіряним ременем, браслетом, сережками і підвіскою. Фахівці підрахували, що на свій лук герцогиня витратила приблизно 700 фунтів стерлінгів.

Названа найстильніша зірка в Instagram: і це не Кім Кардашян - фото 432743

До речі, днями стало відомо, за що Кейт Міддлтон образилася на британську королеву Єлизавету ІІ. Виявилося, що мати дружини принца Гаррі Меган Маркл прийняли в сім'ї тепліше, ніж мати Міддлтон.

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Джерело: dailymail
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