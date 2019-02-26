Названа найпопулярніша красуня в Instagram

Американський журнал Billboard назвав нову найпопулярнішу сексуальну дівчину Instagram. Колишня лідер Селена Гомес поступилася позиції своїй колезі Аріані Гранде, яка отримала на 19 тисяч підписників більше.

Так, кількість фоловерів Гомес складає 146 267 801, водночас, як у Аріани – 146 286 173 на момент публікації.

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Останнє досягнення Гранде у соціальних мережах не стало несподіванкою, враховуючи, що вона придбала понад 13 мільйонів нових підписників в Instagram за останні чотири місяці і підтримує гіперактивну присутність на платформі.

Водночас Гомес навпаки – через проблеми зі здоров'ям зробила перерву в медіа-активності.

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