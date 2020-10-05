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Дослідники назвали головне правило для ранкової кави

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Ранкова кава - фото 1
Ранкова кава / healthline

Дослідження показало, що вживання кави натщесерце може зробити негативний вплив на контроль рівня цукру в крові, що є фактором ризику розвитку діабету і серцевих захворювань.

Дослідники з Університету Бата на південному сході Великобританії попросили 29 здорових чоловіків і жінок взяти участь в трьох різних нічних експериментах.

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В одному з них учасники мали нормальний нічний сон, приблизно з 11 вечора до 7 ранку, і їх просили споживати солодкий напій при пробудженні вранці. Потім вони відчували порушений нічний сон, коли дослідники будили їх щогодини протягом п'яти хвилин, посилаючи їм текстові повідомлення, на які вони мали відповідати, а після пробудження їм давали каву.

В результаті виявили, що одна ніч порушеного сну не погіршила реакцію учасників на глюкозу та інсулін в крові в порівнянні з нормальним нічним сном, хоча попередні дослідження показали, що втрата багатьох годин сну або багатьох ночей поганого сну може мати негативний ефект.

Однак міцна чорна кава, випита перед сніданком, істотно збільшила рівень глюкози в крові: приблизно на 50%. Дослідники припускають, що вживання кави після поганої ночі, щоб перестати відчувати сонливість, може обмежити здатність вашого організму переносити цукор у вашому сніданку.

Кава - фото 428810
Кава

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Джерело: cnn
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