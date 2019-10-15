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Названа найкрасивіша жінка світу: фото

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / absurdu

Пластичний хірург провів цікаве дослідження, назвавши ТОП-5 найкрасивіших жінок сучасності.

Супермодель Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою у світі.

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Пластичний хірург Джуліан Де Сільва провів власне дослідження, розрахувавши "ідеальність" деяких знаменитостей за формулою "золотого перетину". Де Сільва виміряв розташування губ, носа, підборіддя, лоба і щелепи зірок. Відповідно до його розрахунків, обличчя Белли Хадід максимально наближене до "золотого перетину" 94,35%. Хірург зазначив, що у моделі був "найвищий загальний показник за підборіддям 99,7%"

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Друге місце в топі Де Сільви зайняла співачка Бейонсе з показником 92,44%, а третє актриса Ембер Херд з 91,85%. У десятку також потрапили Аріана Гранде, Тейлор Свіфт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Наталі Портман, Кеті Перрі та Кара Делевінь.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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