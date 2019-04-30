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Названа найкорисніша доза кави

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Людям, які не звикли до кави, слід починати з маленьких доз кофеїну - фото 1
Людям, які не звикли до кави, слід починати з маленьких доз кофеїну / Hirshhorn

Кава допомагає прокинутися, сприяє поліпшенню концентрації уваги і когнітивних показників. Тепер вчені виявили докази, що кофеїн сприяє поліпшенню тренувань.

Науковці проаналізували більше 300 досліджень, в яких взяли участь понад 4800 людей. Як виявилося, споживання кави пов'язане з поліпшенням спортивних показників в середньому на 2-6%. У деяких випадках результат поліпшувався на 16%.

І ще: Чому вранці корисно пити каву

Цифри можуть здатися незначними в контексті повсякденного життя. Але для професійних спортсменів важливе навіть відносно невелике поліпшення ефективності тренувань. Зокрема, згадується, що кофеїн може підвищити витривалість.

Для поліпшення продуктивності вчені рекомендують споживати кофеїн з розрахунку 3-6 міліграмів на кілограм ваги. Для людини вагою 70 кілограмів це 210-420 міліграмів кофеїну, або два горнятка кави. Людям, які не звикли до кави, слід почати з меншого об'єму. Пити каву рекомендують за 45-90 хвилин до тренування.

Читайте також: Скільки кави на день можна пити після 40 років

Джерело: sciencealert
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