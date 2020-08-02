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Коронавірус Карантин

Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19

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Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19 - фото 1

Ситуація з пандемією коронавірусу дещо покращилася, тож у деяких країнах почали скасовувати більшість заходів щодо боротьби з COVID-19. І у звіті Deep Knowledge Group розповіли, у якій країні зараз найбезпечніше.

І найбезпечнішою після скасування більшості заходів з боротьби з розповсюдженням нової коронавірусної інфекції визнана Швейцарія. Крім Швейцарії, в п'ятірці лідерів безпечних країн "посткоронавірусного періоду" виявилися також Німеччина, Ізраїль, Сінгапур і Японія.

І ще: У Швейцарії визначили, де люди найчастіше заражаються коронавірусом

Звіт був підготовлений на підставі 130 показників, серед яких ефективність обмежувальних заходів, готовність системи охорони здоров'я і органів державного управління до пандемії та інші.

Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19 - фото 418772

Варто пам'ятати, що COVID-19 передається переважно через краплі, що виділяються з дихальних шляхів інфікованої людини при кашлі, чханні або диханні. Зважаючи на свою масу ці краплі не затримуються надовго в повітрі і швидко осідають на підлогу та інші поверхні.

Заразитися вірусом можна повітряно-крапельним шляхом, перебуваючи в безпосередній близькості від людини з COVID-19, або в результаті перенесення вірусу руками з зараженої поверхні на слизові оболонки очей, носа або рота.

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Джерело: dkv.global
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