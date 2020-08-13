Названа користь грибів для схуднення

Дієтолог Єва Шишова розповіла про корисні властивості різних грибів.

Гриби мають збалансований для людини склад: білки, жири, вуглеводи і вітаміни, а також цілих 18 корисних амінокислот.

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Білі гриби корисні для серця, обміну речовин, покращення імунітету, вироблення гормонів, так само і для пігменту меланіну в шкірі. У них містяться мікроелементи (K, Cu, S, P, Mn), які насичують організм і сприяють його нормальній роботі.

Боровики містять алкалоїд герценин. Він дає лікувальний ефект при стенокардії, туберкульозі, зниженні загального тонусу. Дощовик в народній медицині застосовують, як кровоспинний засіб і при лікуванні нирок. У печерицях виявлено антибіотики з широким спектром дії. Лисички є природним антибіотиком завдяки вмісту в них великих доз вітаміну А і B, селену і цинку. Так само лисички дуже корисні при цукровому діабеті. Грузді використовують при сечокам'яній хворобі як сечогінний засіб.

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