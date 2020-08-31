Названа головна психологічна причина зайвої ваги

Стереотипи, пов'язані з їжею, є однією з головних психологічних причин зайвої ваги. Про це повідомила відомий дієтолог Світлана Фус.

За словами дієтолога, є дуже багато сімей, в яких процес прийому їжі зведений в культ. "Однією з основних психологічних причин зайвої ваги є стереотипи, пов'язані з їжею", – написала вона.

І ще: Які продукти здатні посилити відчуття тривоги

Дієтолог додала, що в сім'ях, де харчування стає цілим культом, часто спостерігаються такі проблеми у декількох поколінь. Але у спадок передається саме певний стереотип, а не зайві кілограми. Фус склала список речей, характерних для таких сімей:

Їжа має особливе значення.

Створюються цілі ритуали, пов'язані з прийомами їжі. Можливість обговорити важливі теми і отримати душевну близькість з'являється тільки під час їжі.

У таких сім'ях присутнє правило чистих тарілок і їжу не можна викидати.

А дитина з раннього віку звикає до того, що вона має бути нагодована, незалежно від бажань чи потреб.

Є дуже багато сімей, в яких процес прийому їжі зведений в культ

Це цікаво: Що таке кофеїновий сон та як він допомагає почуватися бадьорим вночі