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Коронавірус Карантин 1 вересня

Названа головна психологічна причина зайвої ваги

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Зайва вага - фото 1
Зайва вага / youtube

Стереотипи, пов'язані з їжею, є однією з головних психологічних причин зайвої ваги. Про це повідомила відомий дієтолог Світлана Фус.

За словами дієтолога, є дуже багато сімей, в яких процес прийому їжі зведений в культ. "Однією з основних психологічних причин зайвої ваги є стереотипи, пов'язані з їжею", – написала вона.

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Дієтолог додала, що в сім'ях, де харчування стає цілим культом, часто спостерігаються такі проблеми у декількох поколінь. Але у спадок передається саме певний стереотип, а не зайві кілограми. Фус склала список речей, характерних для таких сімей:

  • Їжа має особливе значення.
  • Створюються цілі ритуали, пов'язані з прийомами їжі. Можливість обговорити важливі теми і отримати душевну близькість з'являється тільки під час їжі.
  • У таких сім'ях присутнє правило чистих тарілок і їжу не можна викидати.
  • А дитина з раннього віку звикає до того, що вона має бути нагодована, незалежно від бажань чи потреб.
Є дуже багато сімей, в яких процес прийому їжі зведений в культ - фото 422903
Є дуже багато сімей, в яких процес прийому їжі зведений в культ

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Джерело: dietolog.fus
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