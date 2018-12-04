Названа головна користь відвідування сауни

Дані для дослідження були зібрані в період з 1998 по 2015 рік / Medical News Today sauna helps relax

Регулярне відвідування сауни знижує ризик серцево-судинних захворювань.

До такого висновку прийшла група вчених з Фінляндії, США та Великобританії. Фахівці проаналізували інформацію про 1700 жителів Фінляндії, які розповіли про частоту відвідування сауни і проблеми зі здоров'ям.

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Дані для дослідження були зібрані в період з 1998 по 2015 рік. Середня тривалість спостереження становила 15 років. Частота використання сауни виявилася пов'язана зі здоров'ям серця. Серед людей, які використовували сауну чотири-сім разів на тиждень, за 15-річний період спостережень від серцево-судинних захворювань померло 3%.

Серед тих, хто відвідував сауну тільки раз на тиждень, цей показник склав 10%. Як відзначають автори дослідження, дані надходили тільки з однієї області Фінляндії, і результати можуть не поширюватися на інші групи населення. Також невідомо, чи буде аналогічним ефект від відвідування парових бань і гідромасажних ванн.

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