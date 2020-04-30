Названа головна цілюща властивість какао

Медики назвали дієвий напій для стабілізації артеріального тиску. І він дуже смачний.

Какао знижує підвищений тиск, покращує стан судин, допомагає в лікуванні серцево-судинних захворювань, знижує почуття тривоги. Головне – пити без цукру.

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У какао-бобах містяться флавоноїди – речовини, що поліпшують баланс кров'яного тиску і сприяють оптимальному кровопостачанню внутрішніх органів. Завдяки цьому організм активніше очищується від небажаних для нього компонентів, що сприяє оздоровленню як в фізіологічному, так і в психічному аспекті.

Німецькі дослідники знайшли докази того, що какао знижує підвищений кров'яний тиск краще, ніж горня чаю. За словами фахівців в складі чаю і какао присутні поліфеноли, але компонентом какао є проціанід – цей вид поліфенольних сполук активніший за чайний.

Протягом двох тижнів випробовувані вживали продукти і напої, насичені какао. Контрольна група обходилася без какао. Наукові фахівці констатували, що присутність какао в щоденному раціоні людей призвела до зниження кров'яного тиску в такій самій мірі, що і ліки в іншій групі.

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