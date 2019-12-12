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Названа дата виходу четвертої Матриці з Кіану Рівзом

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Кадр з Матриці - фото 1
Кадр з Матриці / okino

Американська кіностудія Warner Bros. анонсувала прем'єру четвертої частини Матриці.

Актори Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс повернуться до своїх ролей Нео і Трініті у франшизі. До акторського складу також приєднаються Ях’я Абдул-Матін II, Ніл Патрік Харріс і Джада Пінкетт Сміт.

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Продовження Матриці вийде в той же день, що й інший фільм з Рівзом – старт у кінотеатрах четвертої частини бойовика Джон Вік студії Lionsgate також намічений на 21 травня 2021 року. Нагадаємо, режисером і сценаристом четвертої Матриці виступить Лана Вачовскі, яка брала участь у створенні перших трьох частин кіноепопеї (тоді вона була відома, як Лоуренс Вачовскі).

Раніше стало відомо, що Warner Bros. планують доповнити кіновсесвіт Матриці відразу двома картинами: сиквелом і приквелом.

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Джерело: okino
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