Названа дата відновлення АПЛ: зовсім скоро

Першість Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) має поновитися вже 17 червня. Дізнайтеся подробиці!

За інформацією The Telegraph, в цей день пройдуть дві перенесені зустрічі, в яких Астон Вілла зіграє з Шеффілд Юнайтед, а Манчестер Сіті прийме Арсенал. Перший повноцінний тур після паузи буде зіграний на вихідних, які почнуться 20 червня.

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Керівництво АПЛ розраховує завершити чемпіонат до 1-2 серпня. Фінал Кубка Англії запланований на 8 серпня. Чемпіонат Англії, як і багато інших європейських першостей, був припинений на початку березня через пандемію коронавірусу. На момент паузи зіграно 29 турів, турнірну таблицю з 25-очковим відривом очолює Ліверпуль.

16 травня після паузи стартувала і німецька Бундесліга. Ряд інших європейських першостей, включаючи чемпіонати Іспанії та Італії, планують почати в червні.

Ліверпуль

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