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Названа дата презентації PlayStation 5

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Названа дата презентації PlayStation 5 - фото 1

У мережі з'явилася інформація про те, коли буде презентована ігрова консоль PlayStation 5. Про це розповів геймдизайнер Девід Скотт Джафф на своїй сторінці в Twitter.

Напередодні в мережу злили офіційний слоган гаджета до того, як він з'явився на офіційному сайті. А зараз розсекретили дату презентації приставки. Так, за словами розробника, Sony PlayStation 5 вийде в лютому 2020 року.

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Він вважає, що реліз консолі в найближчі чотири тижні виправдана. Це пов'язано з тим, що конкурент компанії – Microsoft перебуває у більш виграшному стані. Microsoft анонсував Xbox Series X, оновлений дизайн і новий контролер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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