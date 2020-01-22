Названа дата презентації PlayStation 5

У мережі з'явилася інформація про те, коли буде презентована ігрова консоль PlayStation 5. Про це розповів геймдизайнер Девід Скотт Джафф на своїй сторінці в Twitter.

Напередодні в мережу злили офіційний слоган гаджета до того, як він з'явився на офіційному сайті. А зараз розсекретили дату презентації приставки. Так, за словами розробника, Sony PlayStation 5 вийде в лютому 2020 року.

І ще: Apple почала продавати відновлені iPhone XS та XS Max: ціни відверто тішать

Він вважає, що реліз консолі в найближчі чотири тижні виправдана. Це пов'язано з тим, що конкурент компанії – Microsoft перебуває у більш виграшному стані. Microsoft анонсував Xbox Series X, оновлений дизайн і новий контролер.

I don't know if it's good or bad honestly, but my problem with it is that it would have been nice when confirming they are not going to at least also announce something else to look for, my PERSONAL take is right Now Microsoft is dominating the next gen conversation — Hoy te Hablo de... (@hoytehablode) January 16, 2020

Читайте також: Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років