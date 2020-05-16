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Дієтолог назвала поширену помилку при схудненні, яку допускають майже усі
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Багато людей, які худнуть, ретельно стежать за тим, які продукти потрапляють до їхнього раціону. Але іноді при такому підході вага може продовжувати рости. Дієтологи розповіли про найпоширенішу помилку, яка стоїть на заваді досягненню ідеальної фігури.
Важко знайти людину, яка не знає, які продукти потрібно виключити з раціону, щоб схуднути. Найчастіше називають випічку, солодкі газовані напої, жирні соуси і ковбасні вироби. І, безумовно, в цьому є сенс.
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Не менш популярними є уявлення про те, що потрібно їсти, щоб схуднути. І тут вже не все так однозначно. Найчастіше люди називають йогурт, горіхи, оливкову олію, курячі грудки, тунець.
Річ у тім, що слідуючи популярній думці можна помітно додати у вазі, вважає дієтолог Енкарна Перес. Як зазначає експертка, основна помилка багатьох людей, які бажають схуднути в тому, що вони починають вживати як "легкий" перекус салат з авокадо. До нього додають горіхи, яйця, м'ясо тунця і заправляють оливковою олією. У підсумку виходить дуже калорійна страва.
З такої страви можна отримати близько 1500 калорій, що становить практично всю денну норму для тих хто хоче скинути вагу. Тому, рекомендує фахівець, необхідно рахувати калорії, а не сподівається на "легкі продукти", які самі по собі схуднути не допоможуть. Тобто, потрібно розуміти, що навіть "дуже корисні і легкі продукти" можна вживати тільки у помірних кількостях і обережно комбінувати. А, зловживаючи ними, людина набирає вагу, і при цьому дуже дивується, адже вона не їла нічого шкідливого.
До речі, навіть тим, хто худне іноді можна дозволити собі що-небудь зовсім не дієтичне. У деяких улюблених страв, наприклад, гамбургерів, можна легко знизити калорійність: відмовтеся від сиру, жирних соусів, а замість булочки використовуйте листя салату. Усе просто!
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