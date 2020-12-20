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Назвали головні візуальні тренди 2021 року
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Фотобанк Depositphotos випустив щорічний прогноз візуальних тенденцій. У переліку – теми, які будуть формувати естетику у 2021 році. Читайте далі та дізнайтеся усі деталі.
Компанія Depositphotos попросила креативні агентства та експертів з усього світу поділитися своїми спостереженнями й вони перерахували усі тенденції.
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- Позитивні візуальні образи. Аудиторія буде звертатися до брендів, які підіймають настрій і вселяють впевненість у завтрашньому дні. Дизайнери рекомендують у 2021 році використовувати яскраву палітру кольору та округлі шрифти, які підбадьорять клієнтів і створять доброзичливу атмосферу.
- Турбота про фізичне і цифрове здоров'я. З кожним роком клієнти все більше дбають про здоров'я і хороше самопочуття. Бренди можуть використовувати зображення, які ілюструють заняття спортом, турботу про себе і відпочинок, щоб продемонструвати увагу до потреб клієнта.
- Повернення до природи. У дизайні ця тенденція знайшла відображення у використанні натуральних тонів і рослинних візерунків, які допомагають знизити рівень стресу. Навіяні природою колірна палітра та органічні елементи в моушн-графіці стануть безпрограшним варіантом.
- Естетика кінематографа. Фотографи все частіше роблять знімки та відео з композиціями, в яких навколо об'єктів залишається багато простору, використовують приглушену палітру кольору і мінімальну постобробку. Цей тренд у фотографії змушує нас ще більше захоплюватися знімками, які нагадують кадри з фільму.
- Швидкий контент. Творці роликів з усього світу привертають увагу глядачів за допомогою захопливих оповідань, які тривають всього пару секунд, як в TikTok або Instagram Reels.
- Історії за допомогою VR, AR і MR. Такі розповіді повинні бути щирими та автентичними, а не тільки візуально привабливими. На зміну фотографіям та відео, що ілюструє трудоголізм як стиль життя, прийшли зображення, які показують віддалену роботу, домашній відпочинок і повільне життя.
- Використання ігрових елементів на сайтах, в додатках та інших дизайн-проєктах. Тематичні челенджі, стилізовані значки та рейтинги або складнішу взаємодію на основі моушн-дизайну підсилюють занурення користувача.
- Аудіовізуальне занурення. Аудіо стає важливим елементом для компаній, які хочуть подарувати клієнтам унікальний онлайн-досвід. У 2021 році актуально використовувати короткі музичні фрагменти у відео, звукові ефекти в додатках і треки на сайтах.
До теми: Світ трохи розмитий: дивіться трейлер документалки про Біллі Айліш
Джерело: Depositphotos
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