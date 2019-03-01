Меган Маркл здивувала заявою про майбутню дитину

Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла своїм друзям, що при вихованні своєї дитини вона хоче керуватися "гнучким підходом до гендеру". І поки шанувальники гадають, хлопчик чи дівчинка народиться у дружини принца Гаррі, саме подружжя стверджує, що не хочуть дізнаватися стать дитини.

Єдине, з чим Меган і Гаррі вже визначилися напевно, так це з тим, що майбутній малюк (незалежно від статі) буде вихований на принципах гендерної рівності. Так, герцогиня Сассекська розповіла своїм друзям, що при вихованні своєї дитини вона хоче керуватися "гнучким підходом до гендеру".

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Меган Маркл не нав'язуватиме будь-які стереотипи при вихованні дитини

Вона сказала, що вони планують вирощувати свою дитину з гнучким підходом до гендеру, і вони не будуть нав'язувати будь-яких стереотипів, – розповів інсайдер.

Примітно, що Кенсінгтонський палац поки що відмовився від коментаря.

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