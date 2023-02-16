Назвали найдорожче місто для святкування Дня закоханих: спойлер – це не Париж

Нове опитування склало рейтинг найдорожчих міст для святкування. У найдорожчому з них романтична вечеря коштуватиме близько 26 тисяч гривень за теперішнім курсом в Україні.

Запросити когось на побачення у День Святого Валентина може коштувати чимало, втім в деяких містах це коштує дорожче, ніж в інших, пише Радіо Максимум з посиланням на The Economist.

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За даними опитування від EIU, місто Шанхай у Китаї став одним із найдорожчих міст, де за романтичну вечерю прийдеться віддати 655 доларів.

Це на $195 більше, ніж в Абу-Дабі (ОАЭ), 15-му найдорожчому місті в списку.

санкт-петербург і москва займають третє і шосте місця відповідно. Західні санкції через війну росії проти України підвищили вартість дрібних предметів розкоші в країні.

Інфографіка / The Economist

Майже в кожному місті вечеря є найдорожчою складовою романтичного побачення. Винятком є Манама, столиця Бахрейну, де пляшка вина коштує дорожче, ніж обід на двох.

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