10 дурних запитань, які ти мріяв поставити стюардесі

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Сьогодні спілкуємося зі стюардесою.

Про усі тонкощі цієї небезпечної професії розповіла у відеоінтерв'ю каналу "Жиза" бортпровідниця великої авіакомпанії Олена Федотова. Навіщо відключати телефон під час зльоту і посадки, скільки може заробляти стюардеса? Відповіді на ці та багато інших незручних запитань читай нижче.

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Навіщо відключати телефон під час зльоту і посадки?

Мобільні телефони вимикати не треба. А от режим польоту вмикати на телефоні треба обов'язково. Радіохвилі з телефону можуть створити перешкоди для пілотів, які будуть у цей момент зв'язуватися з диспетчерами. Ймовірність такого, звісно, маленька, але все ж.

Чому всі аплодують при посадці?

Це, насправді, пережитки минулого. Коли посадка літака була справжнім дивом, люди були щасливі, що не загинули. Зараз же далеко не на кожному рейсі аплодують.

Є знижки на квитки для друзів?

От вони, дійсно дурні запитання! Стюардеси не працюють з квитками. Вони не працюють ніде, окрім як на борті літака.

Якщо сильно трясе, а стюардеса усміхається, значить все буде добре?

Якщо трясе, навіть сильно, все одно все буде добре. Від турбулентності літаки не падають. Чомусь найбільший страх аерофобів – турбулентність. Страшно потрапити в аварію під час злету і посадки, а коли трясе, це зовсім не страшно.

Про що ви думаєте під час інструктажу безпеки?

Чи вимкнула я вдома праску... насправді, під час інструктажу я почуваю себе як на сцені.

Стюардеса на борту літака

Як приборкати дитину, що дуже кричить на борту?

Ніяк. Це ж дитина. Хіба звернутися до мами і попросити її заспокоїти дитину. Якщо вона нічого не може зробити, то і я нічого не можу зробити. Одного разу я йшла і пристібала пасажирів під час турбулентності. Дитина кричить, вередує, стоїть на кріслі, а мама каже, що він просто не хоче пристебнутися. При цьому сама сидить пристебнута. Я попросила її вплинути на дитину, на що вона вкотре сказала що він не хоче і спитала, може я зможу його заспокоїти? Ось тут я відчула власну безпомічність.

Кого із зірок бачила в бізнес-класі?

І в економі також багато зірок бачила. За 7,5 років стажу я зустріла дуже багато знаменитостей. Найчастіший мій гість, з яким я літала вже тричі, це Макс Покровський (лідер гурту Ногу звело). Ми з ним вже один одного впізнаємо. А ще був Стас П'єха, якого я вдарила теліжкою по нозі.

А двері точно не відчиняться?

Ні одна з них точно не відчиниться. Щоб відкрити двері спершу треба завести їх всередину салону, а вже тоді відкривати. А на висоті різниця тиску така, що треба прикласти неабияку силу, щоб зробити це.

Ловила пасажирів, які займаються сексом на борту?

Так, було таке. При чому навіть не в туалеті, а в салоні літака.

Скільки може заробляти стюардеса?

У всіх по-різному. Від 16 тисяч гривень до 48 тисяч.

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