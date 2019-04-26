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10 дурних запитань актору озвучування: найцікавіша професія ХХІ століття
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Сьогодні спілкуємося з актором озвучування.
Про усі тонкощі цієї творчої і при цьому прибуткової професії розповів відомий актор озвучування Петро Гланц у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Як вжитися в образ героя? Чи треба самому все на ходу перекладати з англійської? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
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Актор озвучування має бути схожим на того, кого він озвучує?
Ну, бажано. Наприклад, актор, який озвучує Губку Боба, він такий собі квадратний насправді, я не жартую, просто не всі про це знають. Як бачите, я – просто одне лице з Райаном Рейнольдсом :)
Чи треба самому все на ходу перекладати з англійської?
Зазвичай так. Це буває, коли дають тексти, а вони просто жахливі, їх неможливо читати, бо перекладачів хороших взагалі немає. Плюс, укладачі (укладають текст "в губи" персонажам), які дуже псують текст. Тому так, деколи ми змушені на ходу перекладати це все, і виходить, що текстами ми навіть не користуємося.
Щоб озвучити розмову на бігу, треба бігати перед мікрофоном?
Жарти жартами, але так воно і є. Бігати в прямому сенсі слова не вийде, хоча би через навушники, а от рухатися обов'язково треба, щоб вийшов хороший, правильний звук, з передачею фізики актора. А теперь уявіть, що ми робимо, коли треба цілуватися...
Можеш озвучити всіх героїв в одному фільмі?
Так, зазвичай, всі так і роблять. Якщо пам'ятаєте, у лихі 90-ті всі фільми озвучував один персонаж. От вам той самий яскравий приклад озвучування усіх героїв в одному фільмі:
Присутня нецензурна лексика!
На вулиці впізнають?
Впізнають, але частіше так: "Чуєш ти, це ти фільм спотворив? Ану йди сюди"! До прикладу, так фанати MARVEL кажуть, бо ти там щось не так сказав у фільмі, а винні до речі перекладачі. Це, до слова, і одна з небезпек професії.
Як вжитися в образ героя?
Є кілька способів. Можна у прямому сенсі слова фізично вживатися у роль героя. Є герої, в яких дуже легко вжитися. А в ідеалі вживатися вчать на акторскому факультеті. Чим більше людина пережила у своєму житті, тим простіше знайти в собі ту ниточку, за допомогою якої можна зв'язатися з героєм.
Чи треба мати акторську освіту?
Перш за все, треба мати талант. Я бачив багато акторів з освітою, які нікуди не годяться.
Що робити, якщо втратив голос?
Мовчати. Найкращий спосіб повернути голос – банально мовчати. Краще, кілька днів. Звісно, є екстремальні способи, якщо треба поговорити хвилин 15: це всілякі народні засоби, пиво, яйця тощо. Але це ненадовго, і далі буде тільки гірше.
Де вчитися на актора озвучування?
На акторскому факультеті будь-якого театрального вишу. Спеціальних факультетів, де вчать акторскому озвучуванню, на жаль, немає.
Скільки може заробляти актор озвучування?
Від нуля до верхньої планки, яка необмежена. Є люди, голос яких коштує немислимих грошей. В середньому, на місяць можна заробляти 60-80 тисяч гривень, не дуже напружуючись при цьому.
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