ТЕСТ до дня Святого Патріка: Що подарує тобі Лепрекон?

17 березня – день святого Патріка, покровителя Ірландії. У всьому світі відбуваються гамірні та веселі святкування. А лепрекон – обов'язковий персонаж цих вечірок. Пройди тест та дізнайся, що тобі подарує цей міфічний коротун!

Зелене пиво, зелені солодощі, зелене волосся, зелена шкіра, зелений одяг – усе зелене! Це означає, що сьогодні 17 березня і люди святкують день Святого Патріка. Ми підготували для тебе прикольний тест, щоб ти дізнався, який подарунок тебе очікує від лепрекона. А все залежить від того, як саме ти будеш святкувати. Поспішай та проходь тест!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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