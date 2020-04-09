Назва цього відео збігається з кількістю переглядів, і це не магія

Програміст створив ледь не фантастичне відео, назва якого завжди відповідає кількості переглядів. Сьогодні ролик переглянули вже кілька мільйонів осіб, щоб зрозуміти, що це за чари.

Програміст Том Скотт поділився на Youtube, здавалося б, звичайним відео про розвиток програмування, але за лічені дні ролик став вірусним. Родзинка саме в тому, що назва запису абсолютно відповідає кількості переглядів, а саме понад 5 мільйонам!

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Виявилось, що Том створив бота, який автоматично вираховує кількість переглядів на цей момент та надсилає запит адміністрації YouTube на зміну назви. Про це креативний програміст якраз розповідає у відео. Важко знайти ще крутіший спосіб привернути увагу користувачів до того, як швидко розвивається програмування та яке у нього майбутнє. Зацініть самі:

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