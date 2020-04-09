Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Назва цього відео збігається з кількістю переглядів, і це не магія

  • 17
Програміст перехитрив Youtube - фото 1
Програміст перехитрив Youtube

Програміст створив ледь не фантастичне відео, назва якого завжди відповідає кількості переглядів. Сьогодні ролик переглянули вже кілька мільйонів осіб, щоб зрозуміти, що це за чари.

Програміст Том Скотт поділився на Youtube, здавалося б, звичайним відео про розвиток програмування, але за лічені дні ролик став вірусним. Родзинка саме в тому, що назва запису абсолютно відповідає кількості переглядів, а саме понад 5 мільйонам!

І ще: Як користуватися Face ID на iPhone у масці: корисна інструкція

Виявилось, що Том створив бота, який автоматично вираховує кількість переглядів на цей момент та надсилає запит адміністрації YouTube на зміну назви. Про це креативний програміст якраз розповідає у відео. Важко знайти ще крутіший спосіб привернути увагу користувачів до того, як швидко розвивається програмування та яке у нього майбутнє. Зацініть самі:

Читайте також: У додатку ДІЯ з'явилися електронні студентські квитки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!
  • Вчора, 13:00
  • 741
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 631
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2213361
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл