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Назад у майбутнє: архівне відео зі зйомок, у якому розіграли "Марті"

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Відео зі зйомок Назад у майбутнє розвеселило мережу - фото 1
Відео зі зйомок Назад у майбутнє розвеселило мережу / Empire

У мережі не можуть втримати емоцій від кумедного пранку, який трапився під час зйомок культового фільму "Назад у майбутнє". Це варто побачити усім фанатам!

На платформі Reddit користувач з ніком thanosinho поділився архівним відео зі зйомок стрічки "Назад у майбутнє", яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 9 годин допис переглянули понад 30 тисяч осіб, а ще понад 500 залишили коментарі.

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А все тому, що в одній зі сцен, де Марті (Майкл Джей Фокс) п'є бренді, у пляшці був реальний алкоголь. Зазвичай, на зйомках все спиртне замінюють на безалкогольні напої такого ж кольору. Однак цього разу навіть герой ролика не очікував такого повороту, адже не одразу здивувався та виплюнув бренді. До слова, саме навколо виду спиртного розгорілась справжня суперечка, адже ніхто не може визначити, що ж п'є Марті, але більшість вважає, що це вишневе бренді.

Michael J. Fox in a "Back to the Future" scene didn't know he had alcohol in the bottle from r/MovieDetails

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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