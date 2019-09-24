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Піккардійська Терція оприлюднила свій перший альбом, записаний 25 років тому
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24 вересня 2019 вокальній формації "Піккардійська Терція" виповнюється 27 років. З цієї нагоди акапельний колектив опублікував у мережі свій перший альбом під назвою "Піккардійська Терція". Ловіть порцію ностальгії!
Перший альбом "піккардійців" побачив світ рівно 25 років тому – восени 1994-го. Платівка була записана на "Студії Лева" і тиражувалася на аудіокасеті. Усі аранжування створив Володимир Якимець (лише для акапельної версії народної пісні "Туман яром" взяв за основу обробку Анатолія Пащенка), режисером звукозапису став Олександр Ксенофонтов, а обкладинку придумав художник Влодко Кауфман. На той час "Терція" уже пів року працювала під крилом львівського Мистецького об'єднання "Дзиґа".
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Дебютна збірка "Піккардійської Терції" складається з 11 пісень, які формація створила за два роки від часу свого заснування. Відкриває альбом знаменитий "Старенький трамвай", який згодом не раз змінював своє звучання. Окрім цього хіта, у платівку ввійшли пісні "Талісман", "Там, де неба блакить", "Я поїду до моря", "Богдан", "День Святого Валентина", "Туман яром", "Сумна я була", "Гой, гой", "Ой, слаба я" та "Горіла сосна".
Слухати онлайн перший альбом колективу Піккардійська Терція:
"Це був час, коли ми були повністю відкриті для світу, і світ приймав нас такими, якими ми були, – пригадує незмінний художній керівник "Піккардійської Терції" Володимир Якимець. – Ми були молоді, з юнацьким максималізмом бралися за нові пісні, проєкти. Нам усе було цікаво! Свій перший альбом записали за місяць. На акапельному звучанні "Терції" наполіг керівник "Дзиґи" Маркіян Іващишин. Тож наша перша збірка зазвучала саме а капела, за єдиним винятком – пісня "Талісман" була записана у супроводі фортепіано".
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