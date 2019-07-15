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Назад у 1996: маленький DZIDZIO вразив потужним співом на архівному відео

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Дзідзьо народився в 1983 році - фото 1
Дзідзьо народився в 1983 році

Популярний співак DZIDZIO (Михайло Хома) вирішив пригадати своє дитинство та опублікував архівне відео свого виступу в 1996 році. На той час майбутній зірці було всього 13, але він уже мав дуже потужний голос.

Якби Михайло Хома в 13-річному віці брав участь у шоу "Голос.Діти", він мав би великі шанси перемогти. Вокальні дані юного співака вражають!

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Архівне відео виступ DZIDZIO в 1996-му на міжнародному конкурсі-фестивалі сучасної української пісні "Золоті Трембіти" у місті Ходорів (Львівська область) переконає вас у цьому. Дивіться і насолоджуйтеся піснею "Козак гуляє" у виконанні Михайлика Хоми:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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