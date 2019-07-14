Комаров з красунею-дружиною прикрасили обкладинку популярного глянцю

Дружина Дмитра Комарова розповіла про кумедний випадок після весілля з коханим.

Олександра Кучеренко – 21-річна телеведуча, модель, Міс Україна 2016, нещодавно вийшла заміж за мандрівника Дмитра Комарова.

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І це стало справжнім шоком для шанувальників, адже зірки довгих два роки приховували свої стосунки. Але нещодавно Комаров таки відкрив подробиці особистого життя, роману з Сашею, їхнього весілля та вінчання. Шанувальники вражені тим, скільки часу він приховував подробиці роману, і цікавляться, як проходить сімейне життя новоспеченого подружжя.

На всі питання фанатів пара відповіла у великому інтерв'ю українському глянцю. Обкладинку журналу опублікували у мережі і Олександра, і Дмитро. Саша розповіла про цікавий випадок в супермаркеті, коли купувала цей журнал, а касирка її не впізнала.

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