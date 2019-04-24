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Мучениці: DZIDZIO випустив новий запальний хіт із гуртом HighUp5

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Прем'єра пісні DZIDZIO feat HighUp5 - Мучениці - фото 1
Прем'єра пісні DZIDZIO feat HighUp5 - Мучениці

Мегапопулярний DZIDZIO здивував своїх шанувальників несподіваним дуетом із гуртом тінейджерок HighUp5. Зацініть їхній свіжий хіт "Мучениці"!

Із DZIDZIO ви вже добре знайомі, а от група HighUp5 – це п'ятеро талановитих дівчат: Аліна Панченко, Анна Савлучинська, Анастасія Кузнєцова, Ірина Садова, Єва Сінькевич. Юні артистки прийшли привітати Михайла Хому з днем народження на його концерт у столичному "Палаці Спорту" і запропонували йому записати дует. DZIDZIO оцінив їхні старання і погодився.

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Новий хіт "Мучениці" розповідає про сучасних школярок, які більше думають про розваги, хлопців і як найкраще виглядати, аніж про навчання та уроки. Автором слів і музики запальної пісні став Антон Пустовий. Зацініть!

Слухати онлайн пісню DZIDZIO feat HighUp5 – Мучениці:

"Я був здивований цілеспрямованістю дівчат з HighUp5 і пісня мені дуже сподобалася, тому одразу погодився! Вони максимально позитивні і я відчув себе трохи у ролі вчителя, коли ми працювали над треком і постановкою номера!" – зізнався DZIDZIO.

Текст і слова пісні Мучениці

Кожен раз – зірковий окрас.
Кожен ранок – тобі за сніданок.
Наносить помаду зі смаком "Диня".
Іще малолітня, а вже богиня.

Приспів.
Учениці, мучениці...
Очі фарбують, вдягають спідниці.
Учениці, мучениці...
Книжки у сумці, а хлопці на думці.
Учениці, мучениці...
Очі фарбують, вдягають спідниці.
Учениці, мучениці...
Книжки у сумці, а хлопці на думці.

Конкурс краси цілий день у школі.
Хто на понтах, а хто на приколі.
Ніхто не допетрає, що то за мздик.
Розум втрачає класний керівник.

Приспів (2)
Учениці, мучениці...
Очі фарбують, вдягають спідниці.
Учениці, мучениці...
Книжки у сумці, а хлопці на думці.
Учениці, мучениці...
Очі фарбують, вдягають спідниці.
Учениці, мучениці...
Книжки у сумці, а хлопці на думці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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