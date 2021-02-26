Навушники Redmi AirDots 3: aptX, 30 годин автономності та цінник у 30 доларів

Крім ноутбука RedmiBook Pro і флагманських смартфонів Redmi K40 25 лютого представили нові повністю бездротові навушники Redmi AirDots 3. Вони отримали компактні розміри та здатні пропрацювати без підзарядки до 30 годин.

Redmi AirDots 3 виконані в уже звичному компактному дизайні та формфакторі внутрішньоканальних затичок. Вони під'єднуються по Bluetooth 5.2 і підтримують аудіокодек aptX Adaptive, що зменшує затримку та підвищує якість звуку при бездротовому з'єднанні. Виробник обіцяє звучання рівня CD-дисків.

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Заряду навушників вистачає для до 7 годин безперервного використання, а з урахуванням підзарядки від кейса загальна автономність досягає 30 годин. Зарядка відбувається через роз'єм USB Type-C. Керування здійснюється за допомогою дотиків і свайпів по сенсорній панелі на кожному навушнику.

Є підтримка голосових помічників, включаючи Apple Siri та Google Assistant. При використанні з пристроями на MIUI є функція швидкого під'єднання.

Redmi AirDots 3 оцінені в 199 юанів, що по актуальному курсу становить близько $ 30.

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