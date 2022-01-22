Apple остаточно відмовляється від навушників у комплекті iPhone

Тепер ми більше ніколи не побачимо навушники у комплекті з iPhone. Гаразд, ви й так знаєте, що на український ринок смартфони поставляються і без них. Тепер же компанія Apple більше не повинна включати у комплект кожного проданого iPhone у Франції навушники EarPods.

Про це повідомив французький тематичний ресурс Consomac із посиланням на пояснення, опубліковані французьким ритейлером Fnac.

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Чому ця новина цікава не лише французам? Річ у тім, що з моменту випуску iPhone 12 у 2020 році Apple прибрала з комплектів постачання всіх своїх смартфонів навушники EarPods і зарядні пристрої, пояснюючи такий крок турботою про навколишнє середовище. Проте було зроблено виняток – у Франції на законодавчому рівні вимагали зберегти навушники у коробці. В результаті для Франції випускався спеціальний комплект поставки – звичайну коробку з iPhone упаковували ще одну, більшу, з навушниками EarPods.

Тепер усе зміниться. З 24 січня Apple більше не повинна додавати в коробку до кожного iPhone навушники навіть у Франції. Новий закон був прийнятий наприкінці 2021 року, і він також покликаний знизити вплив людства на довкілля.

Рішення Apple скоротити комплекти постачання iPhone викликало суперечки й в інших країнах. Наприклад, у Бразилії Apple оштрафували на 2 мільйони доларів за те, що вона не включила в коробку iPhone адаптер живлення.

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