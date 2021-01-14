Навколо Землі за 2 години: у Китаї випробували надпотужний двигун

У КНР розробили повітряно-реактивний двигун, завдяки якому літаки зможуть пересуватися набагато швидше.

Винахід пройшов успішні випробування. Про це повідомляють вчені Китайської академії наук, які керують проєктом.

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В ході експерименту в аеродинамічній трубі мотор набрав швидкість, що у дев'ять разів перевищує швидкість звуку. І це ще не межа, кажуть експерти.

У теорії він може розганятися до 20 тисяч кілометрів на годину, що дозволить літальному апарату обігнути Землю за 2 години. При цьому робоча температура самого двигуна така, що при його створенні довелося використовувати особливі сплави матеріалів. Які саме, китайці не розкривають. Мотор працює на чистому водні.

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