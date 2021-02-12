Навколо Шарм-ель-Шейха звели бетонну стіну

Єгипет побудував 36-кілометрову бетонну стіну з колючим дротом навколо курорту Шарм-ель-Шейх заради безпеки туристів.

Кількість бажаючих відвідати цей колись популярний єгипетський курорт істотно знизилася після ряду терористичних атак.

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У липні 2005 року в результаті вибухів на курорті загинули 88 осіб. Крім цього, по туристичному сектору країни вдарила економічна криза, що йшла за єгипетською революцією у 2011 році, і пандемія коронавірусу, що почалася в 2020 році.

Зведення бетонної стіни навколо Шарм-ель-Шейха має, за задумом місцевої влади, відновити довіру до цього куточка Синайського півострова як до безпечного курорту. Тепер в місто можна потрапити лише через спеціальні ворота, оснащені сканерами для розпізнавання осіб.

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