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alyona alyona розчарувалася відпусткою у Єгипті і розповіла про недоліки Шарм-ель-Шейху
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Відома українська реперка alyona alyona вирішила втекти від українських морозів у теплі краї і відправилася на відпочинок у Шарм-ель-Шейх. Але зірка була розчарована відпусткою. Артистка поділилася своїми враженнями про Єгипет на своїй сторінці в Instagram.
Так, alyona alyona вирушила відпочивати з найкращим другом в Шарм-ель-Шейх на п'ять днів за 300 доларів (понад 8 тисяч гривень). Готель був чотири зірки, третя пляжна лінія у районі Хадаба.
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Зірка розповіла, що їх відразу ж зустрів брудний аеропорт з непривітними людьми. Адміністрація самого готелю ставилася по-хамськи, позаяк "кожен мріє нажитися". За словами реперки, все на вигляд гарне, але якщо придивитися, то розумієш, що тобі замилюють очі, щоб не бачити реальність. Крім того, туристам постійно намагаються щось "впарити", а коли чують "немає / не хочу / не буду / не треба" – зляться.
Розборки з адміністрацією, сварка з гідом (ми відмовили йому в послугах через високі ціни, знайшли місцевих, де все було набагато дешевше) в перший день трохи збили нас з ніг, – зазначила alyona alyona.
З приводу їжі артистка повідомила, що з гарнірів були тільки білий рис і смажена картопля, і дріжджовий хліб. Проте вона підкреслила, що їжі і вибору багато, але все це не в комплексі. "Риба через день. Все розбавлене водою або суперсолодке, або ніяке. На пляжах взагалі просто бургери і все", – розповіла alyona alyona.
На екскурсіях в Шарм-ель-Шейху туристам постійно намагалися щось "впарити" невідомі люди. Наприклад, рятувальні жилети та костюми, які були включені у вартість путівки.
Радію, що я оптимістка. Засмагла. Привезла мамі з татом пахлави і манго. Всі щасливі. Це головне, – підсумувала зірка.
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