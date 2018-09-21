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Навіть вусом не повів: дуже харизматичний кіт підкорив Reddit

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Кумедний кіт став зіркою мережі - фото 1
Кумедний кіт став зіркою мережі

Користувачі не можуть відвести погляд від чарівного кота, який уміє позувати краще, аніж більшість людей. Не вірите?

На платформі Reddit користувач з ніком Phrankespo опублікував миле фото зі своїм котом, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 6 годин допис побачили понад 33 тис. осіб, а все через харизматичність пухнастика. Що й казати, кіт навіть вусом не повів, зате всім своїм виглядом довів, що не вперше позує для фото.

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"Він навіть не поворухнувся, коли я взяв камеру", − відзначив автор.

He didn't even flinch when I grabbed the camera... from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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