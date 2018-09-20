Бездомний пес став помічником футбольного тренера

У Парагваї бездомний пес Тесапара став помічником головного тренера клубу другого дивізіону під назвою "2 травня".

Тесапара присутній на тренуваннях, матчах і прес-конференціях команди.

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"Одного разу я дав йому шматочок емпанади на вулиці і з тих пір ми більше не розлучалися. Під час тренувань він копіює рухи гравців і гарчить на суперників по ходу матчів. Цей пес став одним з членів футбольного клубу. Тесапара ніколи не йде від мене і всюди слідує за мною", − розповів тренер Хар Сагіер.

Клуб "2 травня" виступає у другій лізі Парагваю і в сезоні-2018 після 27 з 30 турів займає в турнірній таблиці третє місце, відстаючи від лідера на 6 очок. 62-річний Сагіер був тренером збірної Парагваю на Олімпійських іграх 2004 року. В Афінах команда змогла дійти до фіналу, і, поступившись аргентинцям, посіла друге місце.

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