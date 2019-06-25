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Навіть малі дози алкоголю порушують самоконтроль: дослідження

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Науковці нагадали про те, що немає безпечної дози алкоголю - фото 1
Науковці нагадали про те, що немає безпечної дози алкоголю

Вживаючи алкоголь в малих дозах, люди вважають, що вони контролюють ситуацію, однак насправді це зовсім не так. Дослідники з'ясували, що і в малій кількості спиртне може впливати на почуття самоконтролю.

Вживання навіть близько 0,5 л пива або великого келиха вина здатне порушувати почуття волі та самоконтролю у здорових людей. З такою заявою виступили вчені з Університету Сассекс (Великобританія).

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У Великобританії та Канаді 0,5 л пива і келих вина – це дозволена для водіїв кількість спиртного, яке можна вживати перед тим, як сідати за кермо. Вченими проводився експеримент, під час якого вони аналізували здатність людей оцінювати свої дії після випивки. Виявилося, що "навіть однієї пінти пива" (близько 0,5 л) достатньо, щоб змінилися нейронні механізми, що забезпечують почуття волі.

Фахівці розповіли: "Після вживання малих доз алкоголю випробовувані були впевнені, що вони контролюють ситуацію, однак насправді це не було так".

Навіть бокал вина впливає на ваш самоконтроль - фото 336435

На думку дослідників, вплив малих доз алкоголю на організм і на людський самоконтроль має важливі наслідки для юридичної та соціальної відповідальності водіїв. Вони переконані, що для людей за кермом вживання алкоголю має бути заборонено в будь-якій кількості.

Відзначимо, що дослідники пов'язують з вживанням будь-якого виду алкоголю, навіть пива, підвищений ризик інсульту, який починає збільшуватися вже після однієї порції спиртного. Практично відразу після надходження алкоголю в організм збільшується в'язкість крові, яка сприяє розвитку серцевих і судинних патологій, відзначають вчені.

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Джерело: medikforum
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