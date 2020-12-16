Навіщо Єлизавета II носить сумочку вдома: експерт назвав ймовірну причину

Під час перегляду серіалу "Корона" багатьох цікавило питання: чому королева Єлизавета II ніколи не розлучається зі своєю сумочкою і ходить з нею навіть вдома? Королівський експерт розповів про можливі причини.

Так, Філ Дапьер допускає, що, ймовірно, за допомогою цього аксесуара вона може подавати знаки своїм підлеглим. Відзначається, що чоловік написав цілу книгу під назвою "Що в сумочці королеви та інші королівські секрети".

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Дапьер передбачає, що за допомогою сумочки королева Єлизавета II може показувати підлеглим, коли вона хоче залишити зустріч або закінчити розмову. А генеральний директор того самого бренду Lauren Джеральд Боднер вважає, що "вона просто не відчуває себе повністю одягненою без сумочки".

Крім цього, фаворитом Єлизавети II вже довгі роки залишається бренд Launer, від якого у неї вже ціла колекція – понад 200 сумочок. І хоча Філ Дапьер особисто ніколи не бачив, що завжди носить з собою королева, у нього є надійні джерела в палаці, які розповідали йому про це. Ось перелік:

дзеркало і трохи косметики в маленькій металевій косметичці – весільний подарунок принца Філіпа;

сімейні фотографії, серед яких знімок принца Ендрю, який повертається з Фолклендської війни "з трояндою в зубах";

кросворди, які королева обожнює і займає ними свій час, коли це необхідно;

сонцезахисні окуляри і окуляри для читання;

адресну книгу;

м'ятні льодяники на випадок, якщо у неї почало б дерти в горлі під час виступу;

S-подібний гачок, на який королева вішає сумку, щоб не ставити її на підлогу.

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