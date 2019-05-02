Навіщо всередині смартфона Xiaomi Black Shark 2 встановили камеру

Тиждень тому блогер JerryRigEverything випробував смартфон Xiaomi Black Shark 2 на міцність. Апарат показав себе відмінно, особливо в тесті на гнучкість. Тепер же він заглянув усередину пристрою.

Після цього автор вирішив розібрати пристрій, щоб оцінити його внутрішнє компонування та особливості ігрового смартфона компанії.

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Сам процес розбирання нічим особливим не виділяється, але відразу після демонтажу дисплея відкривається одна з головних родзинок конструкції Xiaomi Black Shark 2 – система охолодження.

Повноцінно розглянути її на відео не вдасться, але видно, що, по-перше, мідна пластина просто величезна, а по-друге, в смартфоні використовується не тільки сама пластина, але також теплова трубка і, судячи з усього, випарювальна камера.

До речі, можна також звернути увагу на сканер відбитків пальців, вбудований в екран, який реалізований за допомогою камери. Причому вона і зовні нічим не відрізняється від звичайних камер, і виявити таку всередині смартфона досить цікаво.

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