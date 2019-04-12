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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Навіщо у пральну машину кладуть кульки з фольги

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Фольга зводить нанівець скупчення статичної електрики - фото 1
Фольга зводить нанівець скупчення статичної електрики / YouTube

Яка потреба додавати кульку з фольги в пральну машину? Чистота, м'якість і відсутність статичної електрики – ось те, що дає речам звичайна фольга.

Навіть нова модель пральної машини не гарантує стабільну якість прання. Господині вирішують проблеми за допомогою додаткових засобів: порошків, кондиціонерів тощо. Однак залишки забруднень і статична електрика не зникають. Тут на допомогу приходить народна мудрість: просто скачайте кульку з фольги і відправте її з речами у барабан.

І ще: Як завантажити відео з YouTube: найкраща програма для скачування

У кульок є декілька призначень:

  1. Вони дають додатковий механічний вплив на речі. Це забезпечує кращий результат без додаткового прання
  2. Вони скорочують споживання порошку і кондиціонера для білизни. І бюджет зекономите, і пральній машині буде легше
  3. Речі будуть не тільки чистішими, але і м'якішими
  4. Після полоскання на тканинах не залишається розводів
  5. Фольга зводить нанівець скупчення статичної електрики на одязі

Всупереч побоюванням, кулька з фольги НЕ буде чіпляти, дряпати ні речі в барабані, ні сам прилад.

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Джерело: tips-and-tricks
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