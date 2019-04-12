Навіщо у пральну машину кладуть кульки з фольги

Яка потреба додавати кульку з фольги в пральну машину? Чистота, м'якість і відсутність статичної електрики – ось те, що дає речам звичайна фольга.

Навіть нова модель пральної машини не гарантує стабільну якість прання. Господині вирішують проблеми за допомогою додаткових засобів: порошків, кондиціонерів тощо. Однак залишки забруднень і статична електрика не зникають. Тут на допомогу приходить народна мудрість: просто скачайте кульку з фольги і відправте її з речами у барабан.

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У кульок є декілька призначень:

Вони дають додатковий механічний вплив на речі. Це забезпечує кращий результат без додаткового прання Вони скорочують споживання порошку і кондиціонера для білизни. І бюджет зекономите, і пральній машині буде легше Речі будуть не тільки чистішими, але і м'якішими Після полоскання на тканинах не залишається розводів Фольга зводить нанівець скупчення статичної електрики на одязі

Всупереч побоюванням, кулька з фольги НЕ буде чіпляти, дряпати ні речі в барабані, ні сам прилад.

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