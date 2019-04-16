Навіщо разом з кавою подають склянку води

Навіщо подають воду і каву у нашій країні / PxHere

Хороші ресторани і кафе часто подають разом з горням кави склянку чистої холодної води. Навіщо вони це роблять?

У багатьох країн своя думка з приводу цієї традиції. Першими це започаткували арабські вельможі. Статус дозволяв їм проводити велику кількість часу не поспішаючи, попиваючи каву за розмовами. Водою вони освіжали свої рецептори, навантажені гострою їжею з великою кількістю спецій.

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У Європі ХIХ століття літні люди проводили багато часу в кафе, обговорюючи новини, читаючи газети. Здоров'я часто не дозволяло вживати стільки кофеїну, а про каву без кофеїну тоді ніхто не чув. Вихід був такий: каву пили маленькими ковтками, чергуючи з водою.

На Кіпрі і в Туреччині найпопулярнішим способом приготування кави є турка. Кава в турці містить багато суспензії (кавової гущі) і вода допомагає позбутися її. Незвично що в Скандинавії подають не холодну воду, а окріп, щоб ви могли розбавити каву, якщо потрібно.

Отож, все-таки, навіщо подають воду у нас?

Наші бариста згодні з тим, що потрібно освіжити рецептори, щоб повною мірою насолодитися смаком кави. Данина європейським традиціям. Третій аргумент медичний. Кофеїн, сприяє звуженню судин, коли потрапляє в організм. Вода допомагає організму запобігти звуженню судин нирок.

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