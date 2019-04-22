Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Навіщо потрібні дві вхідні двері?

  • 31
Таке рішення народилося саме собою - фото 1
Таке рішення народилося саме собою / Medium

Другі вхідні двері в квартирі, найбільш масове явище в містах колишнього СРСР, це породження дев'яностих. Ніде в Європі ви не зустрінете таку технологію, якщо тільки вхід не є тепловим шлюзом.

Як відомо, неспокійні дев'яності відрізнялися високими показниками злочинності. Пік крадіжок у СРСР за офіційною статистикою, припав на 1992 рік, і дуже велика частка – саме квартирні крадіжки.

І ще: ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!

Тоді і виникла мода (або необхідність) у залізних дверях і надійних замках. Але бізнес з виробництва сталевих дверей тільки розвивався, вибору моделей дверей не було. Залізні двері були пофарбованим з двох сторін сталевим виробом. У кращому випадку, залізні сталеві двері обтягували кожзамом.

Таке рішення народилося саме собою. Люди купували найдешевші сталеві двері без будь-якої обробки. І ставили такі двері накладним способом, поверх вхідного дверного отвору в квартиру. Таким чином, старі дерев'яні двері залишалися на своєму місці. І квартира зсередини виглядала без змін.

Читайте також: Чому в Швеції заборонені фіранки на вікнах

Джерело: holz.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
  • 16 квітня, 16:30
  • 1650
Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+)
  • Вчора, 18:00
  • 816
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1412184
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Ностальгія