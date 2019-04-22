Навіщо потрібні дві вхідні двері?

Таке рішення народилося саме собою / Medium

Другі вхідні двері в квартирі, найбільш масове явище в містах колишнього СРСР, це породження дев'яностих. Ніде в Європі ви не зустрінете таку технологію, якщо тільки вхід не є тепловим шлюзом.

Як відомо, неспокійні дев'яності відрізнялися високими показниками злочинності. Пік крадіжок у СРСР за офіційною статистикою, припав на 1992 рік, і дуже велика частка – саме квартирні крадіжки.

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Тоді і виникла мода (або необхідність) у залізних дверях і надійних замках. Але бізнес з виробництва сталевих дверей тільки розвивався, вибору моделей дверей не було. Залізні двері були пофарбованим з двох сторін сталевим виробом. У кращому випадку, залізні сталеві двері обтягували кожзамом.

Таке рішення народилося саме собою. Люди купували найдешевші сталеві двері без будь-якої обробки. І ставили такі двері накладним способом, поверх вхідного дверного отвору в квартиру. Таким чином, старі дерев'яні двері залишалися на своєму місці. І квартира зсередини виглядала без змін.

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