Чому в Швеції заборонені фіранки на вікнах

У зимовий час світловий день у шведських широтах триває всього 6 годин / WallHere

Якщо ви відвідували Швецію, то напевно помітили, що в усіх житлових будинках на вікнах немає фіранок. Чим зумовлена ​​така традиція?

Такий спосіб життя склався історично. У 17 столітті у Швеції прийняли закон, що забороняє громадянам завішувати вікна. Закон ввели для того, щоб кожен особисто міг переконається у тому, що його сусід живе відповідно своєму статку.

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Друга причина також має історичну основу. У стародавні часи головним промислом жителів держави була риболовля. Чоловіки часто поверталися зі здобиччю дуже пізно, і щоб полегшити їх шлях додому, дружини ставили на підвіконня свічки, своєрідні маяки. Крім того, на вулицях не було освітлення, а свічки допомагали компенсувати його відсутність.

У 17 столітті у Швеції прийняли закон, що забороняє громадянам завішувати вікна

Ще один фактор – кліматичний. У зимовий час світловий день у шведських широтах триває всього 6 годин на добу. Постійна нестача сонячного світла компенсується відкритими віконними прорізами. Що ж стосується штучного освітлення, то шведи – противники люстр. Вони вважають за краще освітлювати свої квартири і будинки настільними світильниками, сучасними свічниками, олійними лампами.

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